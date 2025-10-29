Parte la sfida per la Regione di Sebastiano Odierna al fianco di Edmondo Cirielli | inaugurato il comitato elettorale a Sarno

Domenica si è svolta l’inaugurazione del nuovo comitato elettorale di Sebastiano Odierna, consigliere comunale di Sarno e candidato al consiglio regionale della Campania nella lista "Cirielli Presidente per la Campania" al supporto del candidato presidente Edmondo Cirielli, un evento che ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

