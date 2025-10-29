Parte la scuola di teatro di Astràgali

Lecceprima.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avviano gli incontri della Scuola di Teatro organizzata da Astràgali in collaborazione con il Centro Italiano dell’International Theatre Institute UNESCO. Dal 5 novembre fino a maggio 2025, ogni mercoledì, dalle 15 alle 18, presso la Sala Teatrale di via Giuseppe Candido, 23, a Lecce, si. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

