Parte la scuola di teatro di Astràgali
Si avviano gli incontri della Scuola di Teatro organizzata da Astràgali in collaborazione con il Centro Italiano dell’International Theatre Institute UNESCO. Dal 5 novembre fino a maggio 2025, ogni mercoledì, dalle 15 alle 18, presso la Sala Teatrale di via Giuseppe Candido, 23, a Lecce, si. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
