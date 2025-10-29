Parte la rincorsa di Sinner al trono del tennis a Parigi strapazza Zizou Bergs

AGI - Esordio vincente per Jannik Sinner nel 'Rolex Paris Masters', ultimo Atp 1000 della stagione, in corso sul cemento indoor de 'La Defense Arena' della capitale francese. Il tennista azzurro, numero 2 del mondo e del seeding, che potrebbe tornare in vetta alla classifica Atp i n caso di vittoria del torneo, dopo il bye del primo turno, ha sconfitto ai sedicesimi di finale il belga Zizou Bergs, numero 41 del ranking internazionale, con il punteggio di 6-4 6-2. Agli ottavi di finale Sinner affronterà l'argentino Francisco Cerundolo, 21 del mondo, oggi vincitore contro il serbo Miomir Kecmanovic con lo score di 7-5 1-6 7-6 (4). 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Parte la rincorsa di Sinner al trono del tennis, a Parigi strapazza Zizou Bergs

