Parolin e Orban parlano di pace mentre Parigi si prepara alla guerra

Parigi continua a scherzare con il fuoco

Ucraina, Parolin: serve ruolo decisivo di Europa, Cina e Usa per pace - "Speriamo che l'Europa, in riferimento anche a quanto ha detto da Orban ieri, assuma un ruolo sempre di maggior protagonismo per la pace. Secondo quotidiano.net

Parolin: “Europa deve fare di più per la pace”/ “Anche USA e Cina siano protagonisti: bene Trump in Oriente” - Parolin sugli sforzi di pace che l'Europa deve aumentare, i richiami a Cina e Stati Uniti: la diplomazia della Chiesa, tutti gli scenari ... Lo riporta ilsussidiario.net

Ucraina, Parolin "L'Ue assuma un ruolo di maggior protagonismo per la pace" - "Credo che qualche negoziato è in corso, magari non pubblico, speriamo quindi che questi contatti possano portare a qualcosa. Da msn.com