Parma Cuesta soddisfatto Delprato recrimina | Il gol della Roma è stato fortuito

Calciomercato.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I ducali vanno ko all’Olimpico per 2-1, creano alcune occasioni ma manca lucidità negli ultimi metri: le parole del tecnico Il Parma esce sconfitto all’Olimpico contro la Roma che torna al primo posto in classifica insieme al Napoli. La squadra di Cuesta va ko 2-1, avendo però qualche occasione che non sfrutta sia nel primo tempo che nella ripresa. La rete di Circati spaventa un po’ gli avversari, ma poi di chance non ce ne sono altre. Carlos Cuesta (LaPresse) – calciomercato.it I ducali restano così a quota 7 punti, in zona calda. Nel postpartita le parole dell’allenatore gialloblù in conferenza stampa: Vardy ha detto che la Serie A è più tattica e tecnica della Premier. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

parma cuesta soddisfatto delprato recrimina il gol della roma 232 stato fortuito

© Calciomercato.it - Parma, Cuesta soddisfatto. Delprato recrimina: “Il gol della Roma è stato fortuito”

Leggi anche questi approfondimenti

parma cuesta soddisfatto delpratoParma, così fa male: punito da Hermoso e Dovbyk - La buona prestazione dei ragazzi di Cuesta non porta punti ... Da parmatoday.it

parma cuesta soddisfatto delpratoParma: Cuesta soddisfatto, 'questa è la strada' - 'Abbiamo lavorato bene in fase di possesso, questa è la strada. Riporta sport.tiscali.it

parma cuesta soddisfatto delpratoDelprato: "Cuesta lavora bene con tutti, non c'è tempo ma stiamo entrando nei meccanismi" - Intervenuto a fianco di Nahuel Estevez dopo il triplice fischio al Tardini, il capitano del Parma Enrico Delprato ha commentato ai microfoni di DAZN il. Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Parma Cuesta Soddisfatto Delprato