Parma Cuesta soddisfatto Delprato recrimina | Il gol della Roma è stato fortuito
I ducali vanno ko all’Olimpico per 2-1, creano alcune occasioni ma manca lucidità negli ultimi metri: le parole del tecnico Il Parma esce sconfitto all’Olimpico contro la Roma che torna al primo posto in classifica insieme al Napoli. La squadra di Cuesta va ko 2-1, avendo però qualche occasione che non sfrutta sia nel primo tempo che nella ripresa. La rete di Circati spaventa un po’ gli avversari, ma poi di chance non ce ne sono altre. Carlos Cuesta (LaPresse) – calciomercato.it I ducali restano così a quota 7 punti, in zona calda. Nel postpartita le parole dell’allenatore gialloblù in conferenza stampa: Vardy ha detto che la Serie A è più tattica e tecnica della Premier. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
