Parigi 2025 | Alcaraz irriconoscibile subito ko

Oasport.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il numero 1 del mondo ancora una volta esce presto di scena a Parigi indoor: 54 errori sono difficilmente spiegabili. Intanto Jannik Sinner ha la grande occasione di tornare in testa al ranking ATP. Vincono Auger-Aliassime e Ben Shelton su Flavio Cobolli. Oggi il derby Musetti–Sonego. In questa puntata di TennisMania, analizziamo: La situazione aggiornata della Race to Torino Le possibilità di Sinner per chiudere l’anno da numero 1 del mondo Tutte le ultime novità sui tennisti italiani Ti aspettiamo in diretta alle 8:30 sul canale YouTube di OA Sport! Iscriviti e attiva la campanella per non perdere i nostri approfondimenti quotidiani sul tennis. 🔗 Leggi su Oasport.it

parigi 2025 alcaraz irriconoscibile subito ko

© Oasport.it - Parigi 2025: Alcaraz irriconoscibile subito ko

Contenuti che potrebbero interessarti

parigi 2025 alcaraz irriconoscibileAlcaraz irriconoscibile, fa 54 errori e perde subito a Parigi: Sinner può tornare numero 1 ATP - A Parigi il numero 1 della classifica ATP, che ritornava alle gare dopo il forfait a Shanghai e l'esibizione del Six Kings Slam, è stato sconfitto in tre set da Cameron ... Riporta fanpage.it

parigi 2025 alcaraz irriconoscibileCarlos Alcaraz dopo la debacle di Parigi: “Ora voglio solo tornare a casa, poi vediamo che succederà” - Dopo la sconfitta il numero 1 del tennis ha mostrato tutto il suo smarrimento: “Non voglio che accada di nuovo qualcosa ... Lo riporta fanpage.it

parigi 2025 alcaraz irriconoscibileFlop Alcaraz a Parigi, eliminato al primo turno: così Sinner può tornare numero 1 - Con l'eliminazione di Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Parigi, strada spianata all'altoatesino per tornare in vetta alla classifica già lunedì prossimo. Come scrive ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Parigi 2025 Alcaraz Irriconoscibile