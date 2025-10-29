Pari opportunità | a Ferrara nasce l' ' Atlante di genere' per mappare servizi iniziative e criticità
Pari opportunità, nasce ‘Ferrara Atlante di genere’. Il progetto (presentato venerdì 31 alle 18 al Wunderkammer), con capofila il Centro Donna Giustizia, vedrà una prima azione di indagine che sarà attivata con la pubblicazione di un questionario online, anonimo, a cui si potrà accedere tramite. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Scopri altri approfondimenti
La Rete dei CPO del Piemonte e Valle d’Aosta alla ’ dei Comitati Pari Opportunità presso gli Ordini forensi italiani. , ’ . M , ’ ’ Vai su Facebook
Pari opportunità, nasce la Consulta comunale anti-discriminazione - Si è riunita per la prima volta giovedì 16 gennaio la Consulta Comunale per le Pari Opportunità e la Non Discriminazione: L'istituzione di tale organo, varato dal consiglio comunale all’unanimità nel ... Si legge su laprovinciapavese.gelocal.it