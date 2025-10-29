Pari opportunità | a Ferrara nasce l' ' Atlante di genere' per mappare servizi iniziative e criticità

Ferraratoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pari opportunità, nasceFerrara Atlante di genere’. Il progetto (presentato venerdì 31 alle 18 al Wunderkammer), con capofila il Centro Donna Giustizia, vedrà una prima azione di indagine che sarà attivata con la pubblicazione di un questionario online, anonimo, a cui si potrà accedere tramite. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

