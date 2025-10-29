Pareggio tra Montalbano e La notte nel cuore Fagnani vola col ritorno di Belve
Gli ascolti del martedì televisivo vedono in prime time su Rai1 la replica del Commissario Montalbano con Luca Zingaretti raggiungere una media di 2.594.000 spettatori pari al 16.4% di share. Su Canale5 la serie turca La notte nel cuore ha invece raccolto il 16.4% della platea pari a una media di 2.361.000 individui all'ascolto. Su Rai2 la nuova stagione di Belve condotto da Francesca Fagnani ha debuttato con un netto di 1.748.000 persone all'ascolto pari al 12.9% di share (presentazione: 1.699.000 - 8.5%). Su Italia1 Le Iene Show si aggiudica una media di 971.000 teste pari all'8.2% di share (presentazione: 1.
