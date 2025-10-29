Bergamo, 28 ottobre 2025 – Il Napoli scappa a più tre sul Milan di Allegri, ma il tecnico rossonero ha apprezzato il pareggio di Bergamo, contro un avversario sempre difficile da affrontare. Inoltre, le assenze milaniste pesano nell’economia di una fase autunnale di calendario che si sta facendo calda, pur senza le coppe da giocare. Milan sicuramente migliore nella ripresa dopo che Leao era stato sostituito da Nkunku e paradossalmente le occasioni sono arrivate anche successivamente l’uscita di Gimenez, problema fisico, con l’atletismo di Loftus Cheek a dare inserimenti e profondità. Questo il Max pensiero dopo il match pareggiato da un Milan ancora un po’ troppo impreciso in fase di possesso: “Abbiamo qualche infortunato ma la squadra sta reagendo bene – Allegri a Dazn – Nel primo tempo siamo stati costretti a difenderci perché abbiamo sbagliato tecnicamente troppe cose ma anche per meriti dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pareggio tra Atalanta e Milan, Allegri: “La squadra reagisce agli infortuni”