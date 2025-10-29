L’avvistamento risale ai giorni scorsi. Si tratterebbe, nello specifico, di possibili presenze di lupi lungo il corso del fiume Serio, nell’area naturalistica dell’omonimo Parco. La segnalazione è stata lanciata dal Comune di Sergnano, situato al confine con la provincia di Bergamo. Nell’avviso diffuso dal Comune si legge che la segnalazione relativa a una “possibile presenza di lupi” è già stata inoltrata alle autorità competenti per le verifiche e gli eventuali adempimenti successivi. Come confermato da Ivan Bonfanti, biologo e responsabile del Settore Ambiente, le prescrizioni contenute nell’avviso possono essere utili anche a chi frequenta o risiede nella vicina provincia di Bergamo, poiché il lupo è un animale in grado di percorrere anche 30 chilometri al giorno e che, pertanto, potrebbe facilmente valicare i confini provinciali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Parco del Serio, ipotesi lupi lungo il fiume: “Si tratterebbe di giovani esemplari isolati o di piccoli gruppi”