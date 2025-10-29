Parco Azzura Matiddi di Focene tra degrado e vandalismo

Fiumicino, 28 ottobre 2025 – Aree verdi pubbliche in una località sono al giorno d’oggi un tesoro prezioso: l a mancanza di spazi e di punti di aggregazione, soprattutto per i più giovani, si fa sentire anche sul nostro territorio. Eppure, di pachi ce ne sono ma sono carenti nelle zone meno centrali di Fiumicino. Pensiamo a Focen e, dove il mare è l’attrazione principale in estate: spiagge affollate, i bambini si divertono, negli orari consentiti ci portiamo i cani a fare una passeggiata (perché altrimenti l’alternativa è vagare sull’asfalto tra le vie o sulla pista ciclabile che non sta messa nemmeno tanto bene). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it