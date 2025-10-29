"Parcheggio al Giardino Scotto: finalmente ci siamo. Lo aspettavamo da almeno 15 anni". Così il direttore generale di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli, esprime la propria soddisfazione per la realizzazione dell’intervento che prevede 90 posti auto a fronte di un investimento di 1,5 milioni di euro. "La realizzazione di questo fondamentale intervento – spiega Pieragnoli – che ora sembra finalmente vedere la luce, e l’inserimento dell’opera nel programma triennale delle opere pubbliche adottato dal Comune, rappresentano un segnale decisivo. Ringraziamo l’amministrazione per aver sbloccato un progetto molto atteso da imprenditori e attività del quartiere di San Martino e, più in generale, del centro storico ". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parcheggio al Giardino Scotto. Pieragnoli: "Finalmente ci siamo"