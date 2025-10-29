Parcheggi taglio alle tariffe in Paese

Per incentivare il commercio a Riccione Paese, il Comune su richiesta degli operatori e dei residenti mette in atto una serie di agevolazioni per la sosta dei veicoli. Drastico taglio sul ticket per la prima ora di parcheggio, che da ora in avanti costerà 10 centesimi. Dalla seconda in poi non si andrà oltre i 60. Abbonamenti agevolati per gli stalli di piazza Unità, che venerdì ospita il mercato settimanale. Vale anche per i parcometri, installati da settimane, ma attivi da oggi, a partire da piazzale Amendola. Già approvato dalla giunta il pacchetto di agevolazioni sulle tariffe. Come riportano gli amministratori, il fine è quello di "favorire l’accesso al vecchio borgo, sostenendo il commercio di vicinato, ossia le botteghe, a beneficio di chi vive e lavora in zona". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parcheggi, taglio alle tariffe in Paese

Approfondisci con queste news

FERMATO UN 47ENNE PER IL CAMIONISTA UCCISO DURANTE UNA LITE NEL PARCHEGGIO BOLZANO. È un camionista romeno di 47 anni il presunto assassino del collega di 32 anni, anche lui rumeno, trovato con alcune ferite da taglio, di cui una fatale - facebook.com Vai su Facebook

Parcheggi, taglio alle tariffe in Paese - Il Comune accontenta commercianti e residenti: la prima ora costerà 10 centesimi, dalla seconda in poi non si andrà oltre i 60 ... ilrestodelcarlino.it scrive

Nuove regole per la sosta a Riccione Paese: più accessibilità. Calano le tariffe - La giunta comunale di Riccione ha approvato un pacchetto di agevolazioni sulle tariffe dei parcometri e introdotto facilitazioni per residenti e operatori economici della zona di Riccione Paese. Si legge su altarimini.it

Riccione Paese, agevolazioni per i parcheggi e nuove facilitazioni - La giunta di Riccione ha varato un pacchetto di agevolazioni sulle tariffe dei parcometri e facilitazioni per residenti e operatori economici della zona di Riccione Paese. Riporta msn.com