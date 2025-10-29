Paramount licenzia 2 mila dipendenti

Lettera43.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Primi effetti della fusione tra lo studio hollywoodiano Skydance e la Paramount. Quest’ultima, infatti, ha dato inizio ai tagli di cui l’amministratore delegato David Ellison ha parlato dopo l’annuncio. E così Paramount ha iniziato a licenziare più di 2 mila dipendenti. Si tratta soprattutto di esuberi oltre che della graduale eliminazione di posizioni che non risultano più in linea con le nuove priorità dell’azienda. Circa la metà dei licenziamenti avverrà negli Stati Uniti, in varie divisioni. Tra queste anche Cbs News, lo studio cinematografico della società, Mtv, Nickelodeon e Bet. In totale Paramount prevede di tagliare il 10 per cento della dell’intero corpo lavoro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

paramount licenzia 2 mila dipendenti

© Lettera43.it - Paramount licenzia 2 mila dipendenti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Taglio costi e sinergie: Paramount licenzia 2000 dipendenti - 000 dipendenti, una conseguenza attesa della fusione con lo studio hollywoodiano Skydance. Come scrive msn.com

Il sito con video porno di 2 mila telecamere: spiate case, estetisti e medici (anche italiani) - Ora emerge un altro tassello dell’offerta online di contenuti a sfondo sessuale apparentemente trafugati. Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Paramount Licenzia 2 Mila