paramount licenzia 2 mila dipendenti

Primi effetti della fusione tra lo studio hollywoodiano Skydance e la Paramount. Quest’ultima, infatti, ha dato inizio ai tagli di cui l’amministratore delegato David Ellison ha parlato dopo l’annuncio. E così Paramount ha iniziato a licenziare più di 2 mila dipendenti. Si tratta soprattutto di esuberi oltre che della graduale eliminazione di posizioni che non risultano più in linea con le nuove priorità dell’azienda. Circa la metà dei licenziamenti avverrà negli Stati Uniti, in varie divisioni. Tra queste anche Cbs News, lo studio cinematografico della società, Mtv, Nickelodeon e Bet. In totale Paramount prevede di tagliare il 10 per cento della dell’intero corpo lavoro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

