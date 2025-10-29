Para il rigore e si lancia tra i tifosi ma la partita non è finita!

Gazzetta.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha dell'assurdo quanto successo nel primo turno di Coppa d'Olanda nel match tra il Katwijk, squadra di terza divisione, e il Vitesse. Il portiere dei padroni di casa, Stan Van Bladeren, si rende protagonista parando un tiro dagli undici metri e, galvanizzato dall'impresa, decide di esultare lanciandosi in mezzo ai suoi tifosi. Peccato che quello non fosse l'ultimo rigore e che l'esito della partita fosse ancora in bilico. L'olandese però si rifà, parando anche il penalty successivo e regalando così il passaggio del turno alla sua squadra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

