Il forte appello contro l’antisemitismo di Papa Leone XIV nel 60esimo anniversario della ‘ Nostra Aetate ‘, il documento del Concilio Vaticano II fondamentale per il dialogo interreligioso tra ebrei e cattolici. “Tutti i miei predecessori hanno condannato l’antisemitismo con parole chiare. E così anch’io confermo che la Chiesa non tollera l’antisemitismo e lo combatte, a motivo del Vangelo stesso”, ha detto il Pontefice nel corso dell’udienza generale del mercoledì. “Non possiamo negare che in questo periodo ci siano stati anche malintesi, difficoltà e conflitti, che però non hanno mai impedito la prosecuzione del dialogo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV: “La Chiesa non tollera l’antisemitismo e lo combatte”