Papa Leone XIV | La Chiesa non tollera l’antisemitismo e lo combatte
Il forte appello contro l’antisemitismo di Papa Leone XIV nel 60esimo anniversario della ‘ Nostra Aetate ‘, il documento del Concilio Vaticano II fondamentale per il dialogo interreligioso tra ebrei e cattolici. “Tutti i miei predecessori hanno condannato l’antisemitismo con parole chiare. E così anch’io confermo che la Chiesa non tollera l’antisemitismo e lo combatte, a motivo del Vangelo stesso”, ha detto il Pontefice nel corso dell’udienza generale del mercoledì. “Non possiamo negare che in questo periodo ci siano stati anche malintesi, difficoltà e conflitti, che però non hanno mai impedito la prosecuzione del dialogo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondisci con queste news
Il discorso di Papa Leone XIV per i 60 anni della Nostra Aetate Vai su Facebook
Papa Leone XIV rilancia un’educazione fondata su amore, verità e speranza per scuole e università cattoliche - X Vai su X
Anniversario Nostra Aetate, Papa Leone XIV: “Chiesa non tollera antisemitismo" - In occasione del 60° anniversario della dichiarazione conciliare Nostra aetate, il Pontefice ha rilanciato con forza il valore del dialogo tra le religioni. tg24.sky.it scrive
Leone XIV: “la Chiesa non tollera l’antisemitismo” - A ribadirlo, sulla scia dei suoi predecessori, è stato Leone XIV, nella catechesi dell’udienza di oggi, dedicata al ... Lo riporta toscanaoggi.it
Udienza Generale, Leone XIV: “Riportare la speranza nel mondo devastato dalla guerra” - Leone XIV ricordando le radici del cristianesimo, ha invitato le religioni a unire le forze per la pace, la giustizia e la tutela del Creato ... Si legge su interris.it