Papa Leone XIV | in diretta su Tv2000 il Giubileo del Mondo Educativo la messa di Ognissanti e le celebrazioni per i defunti
ROMA – Tutti gli appuntamenti di Papa Leone XIV dal 30 ottobre al 3 novembre saranno trasmessi in diretta suTv2000. Questo il calendario: Giovedì 30 ottobre alle ore 11.15 incontro con gli studenti nell’Aula Paolo VI, in occasione del Giubileo del Mondo Educativo.. Sabato 1 novembre ore 10.30: da Piazza San Pietro, Messa di Ognissanti con la proclamazione a «Dottore della Chiesa» di san John Henry Newman.. Domenica 2 novembre alle ore 12: da Piazza San Pietro, preghiera dell’Angelus (anche su radio inBlu2000).. Lunedì 3 novembre alle ore 11: dalla Basilica di San Pietro, Messa in suffragio del defunto Pontefice Francesco e dei Cardinali e Vescovi defunti nel corso dell’anno. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
