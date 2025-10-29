Papa Leone XIV 60 anni di Nostra aetate | La Chiesa non tollera l’antisemitismo e lo combatte
Papa Prevost ha dedicato la catechesi dell'udienza generale al 60esimo anniversario della Dichiarazione conciliare Nostra aetate, che "deplora gli odi, le persecuzioni e tutte le manifestazioni dell'antisemitismo dirette contro gli ebrei in ogni tempo e da chiunque", cogliendo quindi lo spunto per denunciare ogni episodio di antisemitismo manifestatosi con sempre più frequenza nell'ultimo periodo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il discorso di Papa Leone XIV per i 60 anni della Nostra Aetate Vai su Facebook
Papa Leone XIV rilancia un’educazione fondata su amore, verità e speranza per scuole e università cattoliche - X Vai su X
Anniversario Nostra Aetate, Papa Leone XIV: “Chiesa non tollera antisemitismo" - In occasione del 60° anniversario della dichiarazione conciliare Nostra aetate, il Pontefice ha rilanciato con forza il valore del dialogo tra le religioni. Scrive tg24.sky.it
Papa Leone XIV rilancia l’educazione cattolica: «Solo la verità salva dalla morte interiore» - Papa Leone XIV rilancia un’educazione fondata su amore, verità e speranza per scuole e università cattoliche Pubblicato il documento di Papa Leone XIV «per commemorare il 60° anniversario della Gravis ... Come scrive panorama.it
Udienza Generale, Papa Leone XIV: la ferma condanna all’antisemitismo e l’appello all’unità - In occasione dei 60 anni della Nostra Aetate, Papa Leone pronuncia una dura condanna contro l'antisemitismo e invita al dialogo religioso. lalucedimaria.it scrive