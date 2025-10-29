Papa Leone | no antisemitismo e fondamentalismi
Il Papa: la Chiesa non tollera l’antisemitismo e lo combatte a motivo del Vangelo. Leone XIV dedica al dialogo interreligioso e al documento conciliare Nostra Aetate la catechesi dell’udienza generale in Piazza San Pietro. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Scopri altri approfondimenti
Rivedi l’Udienza Generale di Papa #LeoneXIV di oggi #29ottobre sulla nostra App #Play2000 #PapaLeoneXIV #PopeLeoXIV #PapaLeonXIV #TV2000 Vai su Facebook
Papa Leone XIV rilancia un’educazione fondata su amore, verità e speranza per scuole e università cattoliche - X Vai su X
Udienza Generale, Papa Leone XIV: la ferma condanna all’antisemitismo e l’appello all’unità - In occasione dei 60 anni della Nostra Aetate, Papa Leone pronuncia una dura condanna contro l'antisemitismo e invita al dialogo religioso. Da lalucedimaria.it
Papa Leone XIV “la Chiesa non tollera l’antisemitismo”/ “Le fedi risveglino l’umanità: pace inizia nel cuore” - L'Udienza Generale di Papa Leone XIV per i 60 anni della Dichiarazione "Nostra Aetate" sul dialogo con le fedi: “non tolleriamo l'antisemitismo” ... Lo riporta ilsussidiario.net
Papa Leone: "La Chiesa non tollera l'antisemitismo, lo combatte" - Nei rapporti tra ebrei e cristiani "oggi non dobbiamo permettere che le circostanze politiche e le ingiustizie di alcuni ci distolgano dall'amicizia, soprattut ... Si legge su quotidiano.net