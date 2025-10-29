Papa | Chiesa non tollera antisemitismo

12.40 Nel 60° anno della Dichiarazione conciliare "Nostra aetate", il Papa ne ribadisce i contenuti, ancora attuali. La Dichiarazione, dice nella catechesi Leone XIV, "deplora gli odi, le persecuzioni e tutte le manifestazioni dell' antisemitismo dirette contro gli ebrei in ogni tempo e da chiunque". "I miei predecessori hanno condannato l'antisemitismo. E io confermo che la Chiesa non lo tollera e lo combatte, a motivo del Vangelo stesso.Oggi possiamo guardare con gratitudine a quanto realizzato nel dialogo ebraico-cattolico". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Papa #Leone: "Regola suprema, nella Chiesa, è l'#amore: nessuno è chiamato a comandare" Vai su Facebook

Papa Leone XIV: “La Chiesa non tollera l’antisemitismo e lo combatte” - Il forte appello contro l'antisemitismo di Papa Leone XIV nel 60esimo anniversario della 'Nostra Aetate', il documento del Concilio Vaticano II fondamentale ... Si legge su lapresse.it

Anniversario Nostra Aetate, Papa Leone XIV: “Chiesa non tollera antisemitismo" - In occasione del 60° anniversario della dichiarazione conciliare Nostra aetate, il Pontefice ha rilanciato con forza il valore del dialogo tra le religioni. Lo riporta tg24.sky.it

Il Papa in udienza generale: "La Chiesa non tollera l'antisemitismo e lo combatte" - Il Pontefice ha anche trasmesso la vicinanza alle popolazioni colpite dall'uragano Melissa e ribadito la condanna a ogni abuso ... Segnala msn.com