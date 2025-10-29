Paolucci Pd sulla manovra omnibus del centrodestra regionale | Stavolta nasconde fondi per 8,5 milioni di euro

29 ott 2025

No allo strumento della legge omnibus, che il centrodestra regionale utilizza da sette anni per elargire fondi all’ultimo momento e secondo logiche di convenienza politica. A dirlo Silvio Paolucci, capogruppo regionale del Partito Democratico, in merito al provvedimento che la maggioranza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

