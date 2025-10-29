Paolo Cresta in Febbre per il commissario Ricciardi di Maurizio de Giovanni al Pozzo e il Pendolo Teatro

Napolitoday.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La passione brucia, divora, consuma. È una febbre che non lascia scampo, un morbo silenzioso che attraversa corpi e anime, ricchi e poveri, uomini e donne, buoni e cattivi. È proprio la febbre della passione il cuore pulsante dello spettacolo Febbre per il commissario Ricciardi, tratto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

