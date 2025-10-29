Paolo Colucci muore a 43 anni nell’incidente dopo lo schianto in piazza a Cavezzo

Cavezzo (Modena), 29 ottobre 2025 – Si è schiantato a tutta velocità contro un muro, in piazza. Tutta Cavezzo è sconvolta per la tragica morte di Paolo Colucci, 43 anni, vittima di un misterioso incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi in pieno centro storico; proprio in piazza Don Giuseppe Zucchi, a Cavezzo, dinanzi allo sguardo attonito di diversi cittadini. All’improvviso la Lancia Y del 43enne è stata vista entrare a tutta velocità in piazza, zona pedonale per poi schiantarsi contro un muro e ribaltarsi. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

