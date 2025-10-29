Paola Maria Bianca Schettini nuovo viceprefetto vicario di Brindisi
BRINDISI - Paola Maria Bianca Schettini è la nuova viceprefetto vicario della prefettura di Brindisi. L'insediamento ufficiale è avvenuto stamattina (mercoledì 29 ottobre).La dirigente, proveniente dalla prefettura di Bari, vanta una lunga e qualificata esperienza maturata nel corso della sua. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
