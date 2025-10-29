Panno Casentino la Regione convoca un tavolo e richiama l' azienda | Ritiri i licenziamenti

Arezzo, 29 ottobre 2025 – Panno Casentino, Regione convoca tavolo e richiama azienda: “Ritiri i licenziamenti” La Regione Toscana c'è come sempre, accanto ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali, e Valerio Fabiani, consigliere del presidente Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, preannuncia la convocazione del tavolo regionale per la nuova crisi che investe la Manifattura del panno del Casentino. “Chiediamo di ritirare i licenziamenti e di aprire alla possibilità di ricorrere ad ammortizzatori sociali – dichiara Fabiani -; la Manifattura deve predisporre un piano industriale che guardi al rilancio del panno, misurandosi con le difficoltà sul terreno”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

