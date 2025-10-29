Panico sull' aereo | colpisce due passeggeri con una forchetta ne schiaffeggia un altro Atterraggio d' emergenza

Today.it | 29 ott 2025

Panico in aereo: un uomo ha aggredito due passeggeri adolescenti con una forchetta di metallo. Per questo, il volo 431 della compagnia Lufthansa, partito da Chicago e diretto a Francoforte in Germania, è stato costretto a un atterraggio d'emergenza a Boston, negli Stati Uniti. L'aggressore è. 🔗 Leggi su Today.it

