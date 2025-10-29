Palmeri sulle parole di oggi di Conte | Ci riprova anche quest’anno! Così ogni arbitro avrà paura di fischiare contro il Napoli

Inter News 24 Il noto giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, ha voluto dire la sua in merito alle dichiarazioni di Conte post Lecce Napoli. Le parole di Antonio Conte dopo la vittoria sul Lecce continuano ad alimentare la polemica a distanza con l’Inter. Il tecnico del Napoli, pur senza nominare Beppe Marotta, ha nuovamente fatto riferimento ai “comportamenti diversi” avuti da altri dopo l’ultima partita (Napoli-Inter), auspicando che le lamentele dei presidenti non condizionino gli arbitri. Ha sottolineato che il Napoli non si lamenta ma “non è scemo” e fa attenzione a eventuali “messaggi particolari”. 🔗 Leggi su Internews24.com

