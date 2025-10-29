Palladino Juve cosa c’è stato di vero? Comolli l’ha incontrato anche se Spalletti era in pole | il retroscena sul colloquio e sulla volontà di Modesto

Palladino Juve, cosa c’è stato di vero tra l’ex Fiorentina e i bianconeri? Il retroscena con il racconto di quanto accaduto. La Juventus si è mossa su due binari. Nonostante Luciano Spalletti fosse l’obiettivo principale per il post-Tudor, la dirigenza, in ossequio al “metodo Comolli”, ha voluto mantenere aperti i contatti con l’alternativa. Ieri, Damien Comolli ha condotto i colloqui con entrambi i candidati, ma la scelta finale sembra ormai definita: Spalletti è in netto vantaggio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la giornata di ieri è stata dedicata ai faccia a faccia decisivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Palladino Juve, cosa c’è stato di vero? Comolli l’ha incontrato anche se Spalletti era in pole: il retroscena sul colloquio e sulla volontà di Modesto

