Palestrina In due settimane i Carabinieri arrestano 10 persone per spaccio a Gallicano Palestrina Cave e Olevano Romano Sequestrate dosi di cocaina hashish e marijuana
Cronache Cittadine PALESTRINA – Tra il 10 e il 24 Ottobre scorsi i militari della Compagnia Carabinieri di Palestrina hanno arrestato in L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
ASSEMBLEA PUBBLICA GIOVEDI 30 OTTOBRE H18 PIAZZA CASTELLO Dai luoghi di lavoro alla città, per la Palestina libera! Le ultime settimane hanno visto un'attivazione senza precedente nei luoghi di lavoro contro il genocidio in Palestina. Due sciop Vai su Facebook
Palestrina – Detenzione e spaccio di droga: 6 persone arrestate tra cui 2 minori ed una 31enne di Marino - Si comunica, nel rispetto dei diritti degli indagati (da ritenersi presunti innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini ... Riporta castellinotizie.it
Tobias Tappeiner morto nell’incidente sull’A22, indagati due carabinieri: “Era contromano, non fu fermato” - Due carabinieri sono stati iscritti nel registro degli indagati per l’incidente mortale avvenuto all’alba del 15 giugno lungo l’autostrada del Brennero, all’altezza del casello di Bolzano Sud. Segnala fanpage.it