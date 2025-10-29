Palestina l’impegno dell’Università di Parma per l’accoglienza

L’Ateneo è in prima fila per l’accoglienza di ricercatori e ricercatrici, studentesse e studenti palestinesi. Numerosi già gli arrivi, testimonianza concreta del lavoro che l’Ateneo ha condotto nei mesi scorsi e sta continuando a condurre, a fronte della tragicità della situazione a Gaza.Oggi il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it