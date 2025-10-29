Palestina l’impegno dell’Università di Parma per l’accoglienza
L’Ateneo è in prima fila per l’accoglienza di ricercatori e ricercatrici, studentesse e studenti palestinesi. Numerosi già gli arrivi, testimonianza concreta del lavoro che l’Ateneo ha condotto nei mesi scorsi e sta continuando a condurre, a fronte della tragicità della situazione a Gaza.Oggi il. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Approfondisci con queste news
Comitato Nazionale ANPI La Palestina, l’Ucraina e l’impegno per la pace, la situazione in Italia e l’allarme per l’astensionismo. Gli appuntamenti in cantiere. Il documento del Comitato nazionale ANPI (...) Dalla Palestina all’Ucraina a decine di altri Pa Vai su Facebook