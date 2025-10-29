Palazzo attaccato a un altro in pieno centro dopo 10 anni la cassazione ordina l' arretramento

29 ott 2025

La cassazione ha confermato che un edificio costruito nella zona del quadrivio Spinasanta, in pieno centro abitato di Agrigento, è stato realizzato troppo vicino al palazzo accanto, in violazione delle distanze minime previste dalla legge.La vicenda giudiziaria era nata oltre dieci anni fa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

