Palazzetto futuro in banca Bcc Romagnolo in campo
Da Carisport a Pala Bcc Romagnolo: si profila un nuovo nome per il luogo simbolo dello sport indoor cittadino. Nel 1985 in zona Ippodromo aprì i battenti il palazzetto che per decenni ha calamitato le emozioni di generazioni di cesenati tra sport (l’Ahena tanto per citare un esempio lì vinse lo scudetto del basket femminile e disputò le gare interne della Coppa Campioni) e grandi eventi ( su quel parquet hanno suonato, tra i tantissimi altri, anche i Foo Fighters). Una fetta di storia della città è stata scritta tra quelle mura. Dopo l’alluvione del 2023 che aveva causato ingenti danni e dopo gli importanti lavori di restyling che all’inizio di quest’anno hanno ridonato alla città un luogo ampiamente rinnovato (e migliorato), è arrivato il momento di un passo ulteriore: il cambio del nome. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
FUTURO A RISCHIO? «Trapani Skark: un caso politico con dure accuse e una denuncia» titola questa mattina La Sicilia, riportando le parole di Antonini: «Se il 15 dicembre la Trapani Shark non avrà rinnovato la convenzione per l'utilizzo del palazzetto dell - facebook.com Vai su Facebook
Palazzetto, futuro in banca. Bcc Romagnolo in campo - L’impianto per i prossimi cinque anni verrà gestito dal Volley Club Cesena. msn.com scrive
Basket, Bcc Cantù “tifosa” stacca l’assegno per il nuovo palazzetto - Cantù (Como) – Sarà la Bcc di Cantù a finanziare la costruzione del nuovo palazzetto che sorgerà in corso Europa. ilgiorno.it scrive
Dell'Erba,futuro Bcc legato a mantenere profilo su territori - Il futuro del Credito Cooperativo "ce lo insegnano il passato ed il presente, è legato alla capacità di mantenere il proprio profilo articolato e diversificato nei territori, la capacità di fare banca ... Si legge su ansa.it