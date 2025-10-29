Da Carisport a Pala Bcc Romagnolo: si profila un nuovo nome per il luogo simbolo dello sport indoor cittadino. Nel 1985 in zona Ippodromo aprì i battenti il palazzetto che per decenni ha calamitato le emozioni di generazioni di cesenati tra sport (l’Ahena tanto per citare un esempio lì vinse lo scudetto del basket femminile e disputò le gare interne della Coppa Campioni) e grandi eventi ( su quel parquet hanno suonato, tra i tantissimi altri, anche i Foo Fighters). Una fetta di storia della città è stata scritta tra quelle mura. Dopo l’alluvione del 2023 che aveva causato ingenti danni e dopo gli importanti lavori di restyling che all’inizio di quest’anno hanno ridonato alla città un luogo ampiamente rinnovato (e migliorato), è arrivato il momento di un passo ulteriore: il cambio del nome. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Palazzetto, futuro in banca. Bcc Romagnolo in campo