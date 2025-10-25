Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Come essere alla moda indossando un maglione vintage. I segreti per renderlo nuovamente chic iodonna.it
La notte maledetta del Parsifal. L’armatore: "Ho fatto di tutto per salvare i miei compagni" ilrestodelcarlino.it
Ucraina: media, 'Kiev ha colpito raffineria petrolio in territorio russo' iltempo.it
Gaza, 63 morti nei raid sulla Striscia dopo la ripresa dei bombardamenti – La diretta lapresse.it
"Accogliamo tanti ragazzi nel nome di don Bosco" ilrestodelcarlino.it
L’accordo sul Gnl Usa è un ricatto mascherato: Meloni dimostri che l’Italia non è un cane da riporto di Trump ilfattoquotidiano.it
Scontri e raid: tregua in bilico a Gaza
Un'altra, l'ennesima beffa di Hamas, spinge Israele a «immediati e potenti raid» sulla Striscia di ... ► ilgiornale.it
La Cassazione: se i ladri entrano in caso con i ponteggi sono responsabili la ditta e il condominio
Se i ladri approfittano dei lavori di ristrutturazione in un condominio per rubare nelle casa i da... ► open.online
Lavoratori della sanità in sciopero. Presidio davanti al Paolo Ricci
Braccia incrociate venerdì per i lavoratori di strutture assistenziali che applicano i contratti An... ► ilrestodelcarlino.it
E’ morta a 103 anni Mafalda Brutti in Montale: per tutti "La Marescialla"
Ha abbracciato i suoi figli, poggiato la testa sul cuscino e si è serenamente spenta. Mafalda Brutti... ► ilrestodelcarlino.it
Juventus, un buco da 1 miliardo in 8 anni: così Exor ha tenuto a galla il club. Ma Elkann non molla e rilancia… L’analisi
di Redazione JuventusNews24Juventus, l’analisi de ‘La Gazzetta’ sui conti è impietosa: 999 milioni “... ► juventusnews24.com
Halloween a Roma, negozio chiude per un pomeriggio: ‘Non riusciamo a gestire i bimbi mascherati’
Anche Roma si sta preparando a festeggiare la notte di Halloween, ma non tutti sono pronti ad accog... ► funweek.it
San Zenone, in cella il pusher della stazione
Deve scontare una pena residua di quattro mesi, per reati legati alla droga. Perciò un 40enne di or... ► ilgiorno.it
"Le Marche nel mondo grazie a iGuzzini"
È stato inaugurato ieri, nella sede centrale di iGuzzini illuminazione, il nuovo showroom della luc... ► ilrestodelcarlino.it
Addio al generale Angioni, l’uomo che portò l’Italia a Beirut e conquistò l’amicizia di Sandro Pertini
Si è spento all’età di 92 anni il generale Franco Angioni, figura che ha segnato profondamente la s... ► cultweb.it
La tragedia al Ballarin. Strulli ricorda il papà:: "Per me non sarà mai una partita qualunque"
Sono passati oltre 60 anni da quel tragico 14 febbraio 1965 quando allo stadio ‘Ballarin’ di San Be... ► ilrestodelcarlino.it
Porta degli Angeli pronta a diventare l’hub del sito Unesco
Porta degli Angeli diverrà l’hub del sito Unesco. Tra gli obiettivi del progetto, che ha ottenuto u... ► ilrestodelcarlino.it
I sindacati in Provincia: "Garanzie per i lavoratori o non firmiamo accordi"
Crisi Conerobus, le organizzazioni sindacali incontrano il Presidente della Provincia di Ancona, An... ► ilrestodelcarlino.it
Roma Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Il club giallorosso affronta oggi, mercoledì 29 ot... ► ildifforme.it
Flat tax infermieri, 5 per cento solo sugli straordinari: come funziona e chiarimenti
La flat tax degli infermieri, istituita come imposta sostitutiva del 5 per cento, vale solo sugli s... ► lettera43.it
L’Italia è muta contro chi non rispetta i diritti e le libertà fondamentali in Europa
Il recente incontro a Roma tra Giorgia Meloni e Viktor Orbán non può essere interpretato come una ... ► linkiesta.it
Il progetto Astraea e i sottomarini Dreadnought: cosa rivela il piano del Regno Unito
Il governo britannico ha approvato un vasto programma di ammodernamento della propria forza di dete... ► ilgiornale.it
Nascondere i cavi con stile: trucchi per eliminare i grovigli dietro a tv e scrivanie
Esistono trucchi semplici per nascondere il groviglio di cavi che si crea dietro al televisore o so... ► cityrumors.it
La lezione che le università non sanno più dare
È successo ancora. In un’università italiana, un gruppo di studenti dei collettivi Autonomi propal... ► linkiesta.it
Rita De Crescenzo a Belve: la polemica è stata una storia tutta napoletana
Rita De Crescenzo a Belve doveva essere un'apocalisse culturale. L'evento che avrebbe dovuto far cr... ► fanpage.it
ATP Parigi 2025: da Jannik Sinner al derby dei Lorenzo, mercoledì italiano a La Defense
Dopo due anni, Jannik Sinner è pronto a tornare in campo a Parigi in versione Masters 1000. Nel fra... ► oasport.it
Griffe e marchi contraffatti. In aula i grandi nomi della moda
Si torna oggi davanti ai giudici del Collegio del Tribunale di Rimini per una nuova udienza del pro... ► ilrestodelcarlino.it
Mo: Gaza, 'almeno 50 morti in attacchi notturni delle Idf'
Gaza, 29 ott. (Adnkronos) - Almeno 50 palestinesi sono stati uccisi durante gli attacchi delle Idf ... ► iltempo.it
L'uragano Melissa sui Caraibi. "I rischi sono inimmaginabili"
Il suo nome è innocuo, ma l'uragano Melissa si è già trasformato nella tempesta del secolo. Con ven... ► ilgiornale.it
Al Campus lavori per completare parcheggio e pista ciclopedonale
È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di completamento ... ► ilrestodelcarlino.it
Come sarà la nuova Pesaro. Porto, aree dismesse, S. Bartolo. Eliminare il degrado e rinascere
Mancava solo il sindaco Andrea Biancani, impegnato su un altro fronte. Molto più pratico. Unico ass... ► ilrestodelcarlino.it
Scontro di culture in famiglia: "I miei genitori vogliono uccidermi". Ma il giudice non crede alla 13enne
Le avrebbero negato di avere amicizie maschili, di uscire con le amiche, di vestirsi con capi di ab... ► ilrestodelcarlino.it
L’ecologia sta sparendo dalle agende politiche, ma non è tutto perduto
Questo è un articolo del numero di Linkiesta Magazine 02/25 – “Tempi Impazziti”, ordinabile qui. I... ► linkiesta.it
Due soluzioni per il Centro autismo
Per la realizzazione del Centro autismo si affacciano due alternative all’area del Paolo Ricci, l’i... ► ilrestodelcarlino.it
Domenica Ecologica Roma 2025: date, orari e blocchi auto
Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Ti suggeriremo gli eventi da non perdere a Roma, ... ► funweek.it
Re Carlo, Meghan Markle lo sfrutta per pubblicizzare la sua ultima creazione
Dopo lo scandalo del Principe Andrea, Re Carlo si trova coinvolto suo malgrado in un’altra question... ► dilei.it
Energia, istruzione, green Piano Mattei: nuovo corso a sostegno delle imprese
La rotta è tracciata, l?UE l?ha ?adottata? attraverso la sinergia con il Global Gateway (150 miliard... ► ilmattino.it
A Perugia nasce la Città del Cioccolato
A Perugia, dove il cioccolato è più di un simbolo, nasce La Città del Cioccolato, un museo esperi... ► ilgiornale.it
Posteggio Atm, Olimpiadi in vista. Stop al degrado: scatta il restyling
Parcheggio Atm: degrado, sbarra di uscita sfondata, accesso a tutti e montagne di spazzatura. Ora ... ► ilgiorno.it
Jannik Sinner può tornare numero 1: le combinazioni per soffiare il primato a Carlos Alcaraz
La sconfitta di Carlos Alcaraz al secondo turno di Parigi riapre la lotta per il numero 1 ATP con J... ► fanpage.it
Inter Fiorentina, dove vederla oggi in TV e streaming su DAZN o Sky: orario e formazioni
Inter-Fiorentina si gioca oggi alle 20:45 a San Siro per il turno infrasettimanale di Serie A. Dire... ► fanpage.it
Cosa rischia Josep Martinez, il secondo portiere dell’Inter indagato per omicidio stradale
Questa mattina a Fenegrò (Como) Josep Martinez ha investito e ucciso un anziano di 81 anni mentre s... ► fanpage.it
Svem, il cda guarda avanti: "Il nostro lavoro prosegue"
L’addio alla Svem del presidente Andrea Santori non deve fermare l’ottimo lavoro fin qui svolto dal... ► ilrestodelcarlino.it
Codice Ateco della propria attività, nuova edizione 2025: dove trovarlo
Nelle ultime ore, l’Inps ha pubblicato un nuovo messaggio contenente le informazioni circa la pubbl... ► lettera43.it
Raffica di atti vandalici: rinforzata la polizia locale
Le scritte in memoria di Tommaso Bruciaferri, il 14enne morto nell’incidente stradale a San Biagio... ► ilrestodelcarlino.it
L’auto di Martinez travolge e uccide disabile in carrozzina
Forse un malore, forse l’intenzione di cambiare carreggiata. È da questo dettaglio, da quella traie... ► lidentita.it
Il paradosso di Leonardo Fornaroli. Vincere la Formula 2 porterà la sua carriera su un binario morto?
La settimana di riposo in ambito motoristico rappresenta l’occasione per effettuare delle riflessio... ► oasport.it
La spinta di big tech per arginare la regolamentazione europea su AI e digitale è entrata nel vivo, con il benestare di re Donald
Ora i colossi tecnologici spendono il triplo di farmaceutiche, finanza e case automobilistiche per c... ► wired.it
Toyota Simai. Lo sciopero: "Ora garanzie"
Gli ordini sono in calo, i sindacati chiedono un piano industriale capace di rafforzare la produzio... ► ilgiorno.it
Tregua a rischio a Gaza, nuovi raid e decine di vittime. Trump: “Israele doveva reagire”
Le ultime notizie da Gaza: decine di palestinesi sono stati uccisi durante gli attacchi delle Idf a... ► fanpage.it
"Accogliamo tanti ragazzi nel nome di don Bosco"
"Qui mi hanno trattato come un principe". Così disse don Giovanni Bosco, il sacerdote fondatore del... ► ilrestodelcarlino.it
Cos'è Elevator Ai: il fenomeno virale del momento su TikTok e Instagram
Se fino a poco tempo fa erano i politici, italiano e non, a essere finiti nel mirino dell'AI - prot... ► ilgiornale.it
L’oltre
Dove è finita la poesia in Italia? E, soprattutto, quali sono i temi di cui si occupa? Se la narrat... ► ilfoglio.it
Che cosa rimane quando impari che puoi stare senza tutto
Chiara apre la gabbia del canarino per pulirla. Abbiamo dieci anni, ma a me nel ricordo sembriamo ... ► linkiesta.it
Commento al Vangelo di oggi 29 ottobre 2025: Lc 13,22 30
Meditiamo il Vangelo del 29 ottobre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla ... ► lalucedimaria.it
Il maxi rogo a Settimo Milanese. Le fiamme, il fumo e l’allarme. Distrutto lo stabilimento Mirva
di Roberta Rampini SETTIMO MILANESEVigili del fuoco del comando provinciale di Milano al lavoro tu... ► ilgiorno.it
Conte rincara la dose, stoccata velenosa all’Inter: «Noi non siamo scemi, certe lamentele dei presidenti condizionano»
di Redazione JuventusNews24Conte rincara la dose, stoccata velenosa all’Inter: tutte le dichiarazion... ► juventusnews24.com
Tra Rita De Crescenzo e Francesco Emilio Borrelli non ci sarà nessuna riappacificazione dopo “Belve”
Nessuna riappacificazione in vista per il deputato verde e la controversa tiktoker, finiti in tribu... ► fanpage.it
Colpi da far west a Mancasale. Tre spaccate e fuga a Bagnolo. Traditi dalla ‘scia’ di sangue
Nel film ‘Heat’ di Michael Mann c’era Robert De Niro che, dopo il colpo in banca finito con una vio... ► ilrestodelcarlino.it
Di Michele: “Spalletti è il migliore, ma una volta lo feci arrabbiare molto. Dovettero trattenerlo”
David Di Michele oggi ha 49 anni ed è l'allenatore dell'Ugento. L'ex attaccante ha ripercorso le ta... ► fanpage.it
Al Cinemacity rivive Sordi
Arriva nelle sale cinematografiche solo il 3, 4 e 5 novembre il film evento ’Siamo in un film di Al... ► ilrestodelcarlino.it
Rita De Crescenzo a Belve, la proposta a Fagnani: “Per te tutto gratis…”
(Adnkronos) – Rita De Crescenzo, tra le influencer più seguite d’Italia con oltre due milioni di fo... ► ildifforme.it
Trump: con Xi scioglieremo molti nodi
7.00 Il presidente Usa ha detto di credere che "molte questioni" saranno risolte nel vertice progra... ► televideo.rai.it
Atlas ChatGPT alla prova, il browser AI di OpenAI tra novità e rischi
Tra potenzialità, limiti e parecchi rischi, il futuro della navigazione secondo Sam Altman non è anc... ► wired.it
La prudenza del Pd sul referendum sulla giustizia
A un certo punto nella sala Koch del Senato, un’aula grande che era mezza vuota dove ieri mattina ... ► linkiesta.it
Bombe israeliane su Gaza. Riesplode la guerra anche in Cisgiordania
Hamas ha accusato Israele di “fabbricare falsi pretesti in preparazione di nuove mosse aggressive” ... ► lidentita.it
NBA, i risultati della notte (29 ottobre): vince ancora Oklahoma, bene anche Bucks e Warriors
L’inizio di stagione dell’NBA non si ferma e l’impegno giornaliero continua con gli appuntamenti de... ► oasport.it
Fuoristrada: l’auto si capovolge. Paura per mamma e bimbo di 5 anni
E’ finita a ruote all’aria in un campo dopo l’impatto con un’altra macchina. Sul posto ieri mattina ... ► ilrestodelcarlino.it