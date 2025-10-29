Pagelle Roma Parma, ecco i TOP e FLOP delle due squadre al termine del match finito 2-1 e valido per la nona giornata di Serie A 20252026 Pagelle Roma Parma, ecco i TOP e FLOP delle due squadre al termine del match finito 2-1 e valido per la nona giornata di Serie A 20252026. Match . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Pagelle Roma Parma, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A