Pagelle Roma-Parma 2-1 | Bailey delude Hermoso protagonista

La Roma rompe la maledizione dello Stadio Olimpico, dove era reduce da tre sconfitte consecutive, e conquista tre punti fondamentali contro il Parma, che valgono la vetta della classifica. Giallorossi che si impongono grazie ad un secondo tempo di qualità e sostanza, con i gol decisivi di Hermoso e Dovbyk. Altra gran prestazione di Dybala, mentre Bailey viene sostituito ad inizio ripresa dopo essere entrato nel primo tempo a causa dell’infortunio di Ferguson. Pagelle Roma. Svilar 6,5: Sempre attento quando viene chiamato in causa. Stupenda parata nel secondo tempo su Sorensen.. Mancini 6,5: Schierato da braccetto destro segue moltissimo l’azione giocando quasi da ala. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Pagelle Roma-Parma 2-1: Bailey delude, Hermoso protagonista

