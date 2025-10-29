Pagelle Juve Udinese | TOP E FLOP dopo il primo tempo
di Marco Baridon Pagelle Juve Udinese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Pagelle Juve Udinese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 202526 TOP: Vlahovic, Yildiz, Kostic FLOP: Locatelli, Cambiaso, Gatti VOTI Al termine del match .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
