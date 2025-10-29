Pagelle Juve Udinese | la notte di DV9 Brambilla riabbraccia Yildiz che riscatto Gatti-Cambiaso VOTI

di Marco Baridon Pagelle Juve Udinese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Pagelle Juve Udinese: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 202526 Di Gregorio 6 – Poteva fare di più sul gol di Zaniolo? I dubbi li spazza via nella ripresa, tenendo a galla la Juventus sul tentativo ravvicinato di Goglichidze. Kalulu 6.5 – Annientare le sfuriate offensive di Pierre nonostante l’arretramento a ruolo di braccetto? No, praticamente impossibile. Solido in copertura, mentre in fase offensiva mette lo zampino in entrambi i gol della Juve: prima fa partire lui l’azione che porta al rigore di Vlahovic, poi da un suo bolide – respinto da Okoye – prende vita l’angolo della rete di Gatti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

