PAGELLE E TABELLINO ROMA-PARMA 2-1 | Dovbyk-Hermoso resurrection Bailey floppa
Voti e giudizi del match dell’Olimpico, valido per la 9a giornata della Serie A Enilive 202526 Artem Dovbyk (LaPresse) – calciomercato.it Roma. Svilar 6,5 Hermoso 7 Mancini 6,5. Dall’86’ Ghilardi sv N’Dicka 6,5 Celik 6,5 Cristante 6 Koné 6,5 Wesley 6,5. Dall’86’ Rensch sv Soulé 6. Dal 72? Dovbyk 6,5 Dybala 6,5 Ferguson sv. Dal 5? Bailey 5. Dal 46? El Aynaoui 6 Allenatore: Gasperini 6,5 Parma. Suzuki 5 Delprato 5,5 Circati 6 Valenti 5 Britschgi 5,5. Dal 90? Begic Estévez 5,5. Dal 77? Almqvist 6 Bernabé 5,5. Dal 77? Cremaschi 6 Ordonez 5 Sorensen 6 Pellegrino 5,5. Dal 77? Djuric 6 Cutrone 5,5. Dal 60? Benedyczak 6 Allenatore: Cuesta 6 ARBITRO: Crezzini di Siena 6 Il tabellino di Roma-Parma 2-1. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
