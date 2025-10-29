PAGELLE E TABELLINO ROMA-PARMA 2-1 | Dovbyk-Hermoso resurrection Bailey floppa

Calciomercato.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Voti e giudizi del match dell’Olimpico, valido per la 9a giornata della Serie A Enilive 202526 Artem Dovbyk (LaPresse) – calciomercato.it Roma. Svilar 6,5 Hermoso 7 Mancini 6,5. Dall’86’ Ghilardi sv N’Dicka 6,5 Celik 6,5 Cristante 6 Koné 6,5 Wesley 6,5. Dall’86’ Rensch sv Soulé 6. Dal 72? Dovbyk 6,5 Dybala 6,5 Ferguson sv. Dal 5? Bailey 5. Dal 46? El Aynaoui 6 Allenatore: Gasperini 6,5 Parma. Suzuki 5 Delprato 5,5 Circati 6 Valenti 5 Britschgi 5,5. Dal 90? Begic Estévez 5,5. Dal 77? Almqvist 6 Bernabé 5,5. Dal 77? Cremaschi 6 Ordonez 5 Sorensen 6 Pellegrino 5,5. Dal 77? Djuric 6 Cutrone 5,5. Dal 60? Benedyczak 6 Allenatore: Cuesta 6 ARBITRO: Crezzini di Siena 6 Il tabellino di Roma-Parma 2-1. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

pagelle e tabellino roma parma 2 1 dovbyk hermoso resurrection bailey floppa

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO ROMA-PARMA 2-1: Dovbyk-Hermoso resurrection. Bailey floppa

Argomenti simili trattati di recente

pagelle tabellino roma parmaRoma-Parma 2-1, le pagelle: Hermoso dei giorni migliori, Ferguson fa subito crack, Konè rende facile il difficile - Prova da SuperMario per Hermoso, ma è tutta la squadra a combattere. Si legge su leggo.it

pagelle tabellino roma parmaRoma-Parma 2-1, pagelle: Hermoso e Dovbyk decisivi, Dybala si danna, Bailey tragicomico - Parma, le pagelle: i giallorossi conservano il primato col Napoli grazie ai gol di Hermoso e Dovbyk. Segnala sport.virgilio.it

pagelle tabellino roma parmaRoma-Parma: diretta live e risultato in tempo reale - Parma di Mercoledì 29 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Da calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Tabellino Roma Parma