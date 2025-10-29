Pagelle Bologna Torino 0-0 | ecco i TOP-FLOP e i voti della partita

Calcionews24.com | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I voti, i top e i flop del match valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 202526: pagelle Bologna Torino Vediamo quindi i voti, i top e i flop del match valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 202526: pagelle Bologna Torino. TOP BOLOGNA TORINO: CasadeiFLOP BOLOGNA TORINO: Gineitis . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

pagelle bologna torino 0 0 ecco i top flop e i voti della partita

© Calcionews24.com - Pagelle Bologna Torino 0-0: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita

Scopri altri approfondimenti

pagelle bologna torino 0Pagelle Bologna Torino: ecco i TOP-FLOP e i voti della partita - I voti, i top e i flop del match valido per la 9ª giornata del campionato di Serie A 2025/26: pagelle Bologna Torino Vediamo quindi i voti, i top e i flop del match valido per la 9ª giornata del campi ... Da calcionews24.com

pagelle bologna torino 0LIVE Bologna-Torino 0-0 Serie A 2025/2026: Cambiaghi Sfiora Il Gol - Torino: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Scrive sport.virgilio.it

pagelle bologna torino 0Bologna-Torino: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I granata di Marco Baroni, reduci da due vittorie consecutive, fanno visita ai rossoblù di Vincenzo Italiano nel turno infrasettimanale valido per la nona giornata di campionato ... Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Pagelle Bologna Torino 0