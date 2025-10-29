Pagelle Atalanta-Milan i voti di Tuttosport | Maignan salva nel finale Modric sbaglia

Pianetamilan.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle di Atalanta-Milan 1-1, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Ecco voti e giudizi dei rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

