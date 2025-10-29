Pagelle Atalanta-Milan i voti di Tuttosport | Maignan salva nel finale Modric sbaglia
Le pagelle di Atalanta-Milan 1-1, partita della 9^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera alla 'New Balance Arena' di Bergamo. Ecco voti e giudizi dei rossoneri secondo 'Tuttosport' oggi in edicola. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Atalanta-Milan: altro disastro per Giménez e serata no per Leão, Loftus-Cheek entra e combina più di loro, Ricci è il migliore tra gli uomini di Allegri. Voi siete d’accordo con le nostre pagelle? GIMÉNEZ 4 - Allegri lo conferma titolare e il messicano non risc Vai su Facebook
#AtalantaMilan 1-1, le pagelle della partita di #SerieA #SkySport #SkySerieA - X Vai su X
Pagelle Atalanta Milan 1-1: i voti ai giocatori rossoneri - Milan: cronaca, risultato e pagelle della squadra di Allegri dopo la partita della giornata 9 del campionato 2025/2026. Riporta milanlive.it
Pagelle Atalanta-Milan: Maignan salva nel finale, Pasalic meglio di Modric. Gimenez, Leao, Allegri... - La squadra di Juric acciuffa il Diavolo con Lookman, tornato al gol dopo oltre cinque mesi ... Si legge su tuttosport.com
Atalanta-Milan, le pagelle della Gazzetta dello Sport: Ricci convince, ma ci si interroga su due grosse delusioni - Il Milan tiene a Bergamo ma resta l’amaro in bocca: i rossoneri hanno ritrovato solidità, ma al momento mancano i gol degli attaccanti. Come scrive notiziemilan.it