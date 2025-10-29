Pagamento Naspi a novembre 2025 quando arriva | ecco le date
. I pagamenti dell’ indennità di disoccupazione NASpI è previsto entro il 15 novembre per chi già percepisce il sussidio. Le date di erogazione sono variabili e, come ogni mese, dipendono dal momento in cui l’interessato ha presentato la domanda. Aumenti NASpI 2025 Dal 1° gennaio 2025 sono entrate in vigore alcune novità: Gli importi. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Pagamenti Inps novembre: il calendario per pensioni, Assegno unico, Adi e NASpI - Tutte le misure Inps in pagamento a novembre 2025: le date da ricordare per famiglie, pensionati e lavoratori in stato di disoccupazione ... Secondo quifinanza.it
Pagamento Naspi a novembre 2025, quando arriva: ecco le date - I pagamenti dell’ indennità di disoccupazione NASpI è previsto entro il 15 novembre per chi ... Si legge su gazzettadelsud.it
Pensioni, NASpI e assegni: quando arrivano i pagamenti INPS di novembre - Tutte le date dei pagamenti INPS di novembre 2025: pensioni, assegni familiari, Assegno Unico, NASpI, Dis- Da finanza.com