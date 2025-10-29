Padre e figlia uniti dal verde | Luca e Daniela Sardella tornano con Green Lovers su RaiPlay

di Emilia Filocamo   Un inno al futuro, alla forza e all’entusiasmo dei giovani, alle possibilità, al desiderio di cambiare le cose.Si potrebbe introdurre e sintetizzare così la mia intervista a Luca Sardella,  noto conduttore e vate entusiasta dell’ambiente,  che non ha certo bisogno di presentazioni, e a sua figlia Daniela. Entrambi sono nuovamente al timone di Green Lovers,  la trasmissione giunta alla seconda edizione, in onda su Rai Play,  e interamente dedicata alla sostenibilità e a temi caldi quali natura e ambiente. Ciò che mi colpisce della nostra chiacchierata telefonica è che alla base, al centro, all’inizio, c’è il mondo dei giovani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

