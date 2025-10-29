Padre e figlia uniti dal verde | Luca e Daniela Sardella tornano con Green Lovers su RaiPlay

di Emilia Filocamo Un inno al futuro, alla forza e all’entusiasmo dei giovani, alle possibilità, al desiderio di cambiare le cose.Si potrebbe introdurre e sintetizzare così la mia intervista a Luca Sardella, noto conduttore e vate entusiasta dell’ambiente, che non ha certo bisogno di presentazioni, e a sua figlia Daniela. Entrambi sono nuovamente al timone di Green Lovers, la trasmissione giunta alla seconda edizione, in onda su Rai Play, e interamente dedicata alla sostenibilità e a temi caldi quali natura e ambiente. Ciò che mi colpisce della nostra chiacchierata telefonica è che alla base, al centro, all’inizio, c’è il mondo dei giovani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Argomenti simili trattati di recente

La figlia contro il padre. Evelina Sgarbi, modella, contro il papà Vittorio, critico d’arte e sindaco d’Arpino. Per ora l’esito dello scontro è rinviato. Il giudice Paola Scorza si è riservata sulla decisione di nominare un amministratore per Vittorio Sgarbi come chiesto Vai su Facebook

Padre e figlia uniti dalla passione per il volo - Un tragedia terribile: l'ultraleggero che si è schiantato in una risaia della pianura vercellese portava a bordo padre e figlia, che non hanno avuto scampo nell'impatto violento al suolo. Segnala rainews.it

Cade ultraleggero, morti padre e figlia. Uniti dalla passione per il volo - Uniti dalla passione per il volo Massimiliano Monticone era controllore di volo a Linate. Da rainews.it

Padre, madre e figlia salvati dai cani bagnino: riportati a riva da Maia e Nita - Una famiglia ternana (padre, madre e figlia) rischiava infatti di finire annegata, ma per fortuna Maia e Nita, unità cinofile ... Secondo lanazione.it