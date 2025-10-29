Padovan su Spalletti | Era da prendere in estate non è una soluzione in corso Ora mi aspetto sia in grado di risolvere quel rebus

Padovan così su Spalletti: l’ex CT accetta una sfida non sua, ora deve risolvere il rebus Koopmeiners, il vero nodo da sciogliere. Un allenatore top per una missione quasi impossibile. L’imminente arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, al posto dell’esonerato Igor Tudor, accende il dibattito. Il giornalista Giancarlo Padovan, intervenuto dagli studi di Sky Sport, ha analizzato questa scelta, sottolineando come si tratti di una sfida anomala per il tecnico di Certaldo, ma resa possibile dal fascino intramontabile della Vecchia Signora. E ha individuato nel recupero di Teun Koopmeiners il primo, vero banco di prova. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Padovan su Spalletti: «Era da prendere in estate, non è una soluzione in corso. Ora mi aspetto sia in grado di risolvere quel rebus»

