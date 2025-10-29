Padova sospirone di sollievo per Andreoletti | Punto guadagnato con il Südtirol altra gara complicata

Matteo Andreoletti soddisfatto nel post gara del Picco di La Spezia. In un calendario da maratoneti, gestire con lucidità e misura le energie dei suoi, mescolando forze e idee non è banale. Poi certo, c'è anche la componente fortuna in questo pari ligure. Dote necessaria in un campionato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Scopri altri approfondimenti

Famiglia, comunità e futuro: insieme per crescere A Vicenza si è conclusa la due giorni dedicata ai 50 anni delle sedi de La Nostra Famiglia di Padova e Vicenza, con una giornata interamente dedicata al tema della famiglia. Abbiamo riflettuto su come pren Vai su Facebook

Padova, sospirone di sollievo per Andreoletti: «Punto guadagnato, con il Südtirol altra gara complicata» - In un calendario da maratoneti, gestire con lucidità e misura le energie dei suoi, mescolando forze e idee non è banale. Riporta padovaoggi.it

Padova, Andreoletti: “Il campionato non ci aspetta, dobbiamo crescere in fretta” - Il club veneto perde per la seconda volta in tre partite. Si legge su gianlucadimarzio.com

Padova, Andreoletti: “Dobbiamo meritarci l’entusiasmo dei tifosi. Frosinone? Ci può impensierire” - Andreoletti, dopo due settimane di sosta, torna a parlare del suo Padova. Da gianlucadimarzio.com