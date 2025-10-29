Padova dall' alto | visita guidata alla Specola

Padovaoggi.it | 29 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopriamo assieme uno dei luoghi più affascinanti di Padova: l'antica torre medievale che oggi tutti conosciamo con il nome di Specola! In passato però era chiamata Torlonga e la sua funzione era ben diversa da quella che conosciamo noi oggi, potremmo dire che i cittadini l'avrebbero volentieri. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

padova dall alto visitaPadova dall'alto: visita guidata alla Specola - Scopriamo assieme uno dei luoghi più affascinanti di Padova: l'antica torre medievale che oggi tutti conosciamo con il nome di Specola! Riporta padovaoggi.it

Padova, visita a sorpresa durante l'allenamento: arriva Joseph Oughourlian - Visita a sorpresa quest'oggi durante l’allenamento odierno del Padova: Joseph Oughourlian, accompagnato dal Presidente Francesco Peghin e dall’ad Alessandra Bianchi, ha ritagliato uno spazio nei suoi ... Come scrive tuttomercatoweb.com

Sergio Giordani fa visita al Calcio Padova: «La città è con voi, ora via verso la promozione in serie B» - 15 quando il sindaco Sergio Giordani imbocca il vialetto del centro sportivo Geremia che conduce agli spogliatoi. Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Padova Dall Alto Visita