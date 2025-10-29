Padova attestato a Mi Stimo con Stile progetto di Barbara Braghin

Nel cuore di Padova, nella storica Sala Rossini del Caffè Pedrocchi, la tredicesima edizione del Concorso nazionale Donna e Lavoro ha visto premiato con un attestato di partecipazione il progetto Mi Stimo con Stile della giornalista e blogger Barbara Braghin, iniziativa dedicata a stile personale e autostima, nell’ambito dell’evento promosso da Eurointerim spa Società Benefit. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

