Padova attestato a Mi Stimo con Stile progetto di Barbara Braghin
Nel cuore di Padova, nella storica Sala Rossini del Caffè Pedrocchi, la tredicesima edizione del Concorso nazionale Donna e Lavoro ha visto premiato con un attestato di partecipazione il progetto Mi Stimo con Stile della giornalista e blogger Barbara Braghin, iniziativa dedicata a stile personale e autostima, nell’ambito dell’evento promosso da Eurointerim spa Società Benefit. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Scopri altri approfondimenti
Alumni Gala Dinner 02.10.2025 Special Guest: Piera Detassis, Presidente e Direttrice artistica dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello. Con grande emozione ha rievocato il proprio legame con l’Università degli Studi di Padova, mos - facebook.com Vai su Facebook