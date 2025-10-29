Pacchi Amazon acquistati… al buio | a ChorusLife shopping segreto a 30 euro al chilo

Bergamo. Mai fatto shopping. al buio? A ChorusLife si può: per tre giorni, da giovedì 30 ottobre a sabato 1° novembre, lo smart district ospita AMA Discount, un’esperienza di shopping all’insegna dell’economia circolare e del divertimento. Al piano L0 prende vita un pop-up store che sarà aperto dalle 10 a mezzanotte dove sarà possibile acquistare pacchi Amazon chiusi al prezzo di 30 euro al chilo. Il meccanismo è semplice: si entra e si curiosa tra le scatole chius e; ognuno sceglie quella che lo ispira, la pesa in cassa e paga in base al peso. La scoperta del contenuto può avvenire subito sul posto, condividendo la sorpresa, oppure a casa, con calma. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

