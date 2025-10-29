Pacchi Amazon acquistati… al buio | a ChorusLife shopping segreto a 30 euro al chilo
Bergamo. Mai fatto shopping. al buio? A ChorusLife si può: per tre giorni, da giovedì 30 ottobre a sabato 1° novembre, lo smart district ospita AMA Discount, un’esperienza di shopping all’insegna dell’economia circolare e del divertimento. Al piano L0 prende vita un pop-up store che sarà aperto dalle 10 a mezzanotte dove sarà possibile acquistare pacchi Amazon chiusi al prezzo di 30 euro al chilo. Il meccanismo è semplice: si entra e si curiosa tra le scatole chius e; ognuno sceglie quella che lo ispira, la pesa in cassa e paga in base al peso. La scoperta del contenuto può avvenire subito sul posto, condividendo la sorpresa, oppure a casa, con calma. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Duemila pacchi Amazon rubati: presi dai Carabinieri a Rodano, nel Milanese, due romeni mentre un terzo è stato denunciato. Ingente il valore della merce che non era arrivata ai destinatari, soprattutto materiale informatico ed elettrodomestici. Articolo nei com Vai su Facebook
Pacchi smarriti online rivenduti a peso: arriva anche a Firenze l'acquisto «al buio» - Apripista è stato tik tok dove sono seguitissimi i video di persone intente a disimballare scatole senza conoscerne il contenuto. Segnala corrierefiorentino.corriere.it
Che fine fanno i pacchi smarriti o non ritirati? Messi in vendita a un tanto al chilo (e al “buio”), ecco dove - King Colis continua a farsi promotore dell’economia circolare con la vendita a prezzi accessibili di pacchi smarriti o, per qualsiasi motivo, non ritirati dagli acquirenti sulle piattaforme di ... Secondo corriere.it
Pacchi smarriti in vendita, ai Gigli è partita la caccia al tesoro: affari d’oro o delusione? - Campi Bisenzio (Firenze), 3 marzo 2025 – Sembra uno di quei programmi televisivi, in stile americano, dove si va a caccia di affari, al buio, con la speranza di trovare un tesoro. Secondo lanazione.it