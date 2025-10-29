Òvera: quarant’anni di musica e un nuovo capitolo con ’Divergenze Condivise’. Sarà la Fondazione Tronci (in Corso Gramsci, 37) a ospitare, giovedì 30 ottobre alle 21, il concerto del gruppo, già apripista dei Baustelle, recentemente insigniti del premio Tenco, in un recente Pistoia Blues. "Ci sono band che attraversano il tempo – si legge nelle note che accompagnano il gruppo internazionale, portando con sé la memoria di una città, la sua lingua, le sue radici. Gli Òvera sono una di queste: nati nel 1983 come Without Name, hanno scelto nel 1991 un nome che viene dal dialetto pistoiese e significa ’germoglio’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Òvera in concerto alla Fondazione Tronci