Òvera in concerto alla Fondazione Tronci
Òvera: quarant’anni di musica e un nuovo capitolo con ’Divergenze Condivise’. Sarà la Fondazione Tronci (in Corso Gramsci, 37) a ospitare, giovedì 30 ottobre alle 21, il concerto del gruppo, già apripista dei Baustelle, recentemente insigniti del premio Tenco, in un recente Pistoia Blues. "Ci sono band che attraversano il tempo – si legge nelle note che accompagnano il gruppo internazionale, portando con sé la memoria di una città, la sua lingua, le sue radici. Gli Òvera sono una di queste: nati nel 1983 come Without Name, hanno scelto nel 1991 un nome che viene dal dialetto pistoiese e significa ’germoglio’. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
La vera magia di un concerto nasce tra il fragore di un applauso e l’adrenalina del palco. NOI Nuova Orchestra Italiana A Nuje Ce Piace... 'O Fan Club - Musicisti - NOI Nuova Orchestra Italiana #LaVeraMagia #DietroLeQuinte #NoiSulPalco #CuoreEMusica - facebook.com Vai su Facebook
Òvera in concerto alla Fondazione Tronci - Un luogo suggestivo, ricco di storia, ospiterà l’esibizione del gruppo che festeggia quest’anno quarant’anni di musica con ’Divergenze’ ... Secondo msn.com
Una settimana per provare, giocare e imparare . Corsi e musica per ogni età alla Fondazione Tronci - Una open week, ovvero una settimana porte aperte per partecipare, provare e immergersi nella didattica proposta dalla Fondazione Luigi Tronci... Scrive lanazione.it