Ottavia Piccolo e i Solisti dell' Orchestra Multietnica di Arezzo di nuovo insieme in tour
Arezzo, 29 ottobre 2025 – . Dal 12 novembre in scena Matteotti Anatomia di un fascismo. Che cos’è il fascismo? È un camuffamento, si nutre di paura, risponde alla paura con la violenza. È la voce e l’intensa interpretazione di Ottavia Piccolo a ripercorrere la vicenda esistenziale e politica di Giacomo Matteotti e con lei l’ascesa di un fenomeno che non cessa di essere attuale. Scritto da Stefano Massini, Matteotti - Anatomia di un fascismo è uno spettacolo che guarda al passato per meglio comprendere il presente, non solo attraverso le lenti della storia, ma con un appassionato ritratto di un uomo dal sangue caldo che qualcuno aveva soprannominato Tempesta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Scopri altri approfondimenti
Mattia Berto e Ottavia Piccolo al Teatro Dario Fo. Imperdibili !!! ? Vai su Facebook
Ottavia Piccolo al Verdi di Monte San Savino per la prima nazionale di “Matteotti” - Martedì 22 ottobre luci accese al Teatro Verdi per la prima grande occasione d’incontro della Stagione Teatrale 2024/25: il debutto dello spettacolo “Matteotti – anatomia di un fascismo” di Stefano ... Da lanazione.it
Anatomia di un fascismo, Ottavia Piccolo racconta Matteotti - Ottavia Piccolo e i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo sono protagonisti, questa sera a San Severino Marche (Macerata), di Matteotti... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
«L’insegnamento di Matteotti». Questa sera l’attrice Ottavia Piccolo sarà protagonista al Feronia di San Severino - Scritto da Stefano Massini, “Matteotti (anatomia di un fascismo)” è lo spettacolo che Ottavia Piccolo, con i solisti dell’orchestra multietnica di Arezzo, sta portando in tour per l’Italia. Lo riporta corriereadriatico.it