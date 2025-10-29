Ospite di Francesca Fagnani l' attrice regista e modella si racconta al pubblico | Single da 25 anni L’amore della mia vita? David Lynch
O spite della prima puntata di Belve su Rai 2, Isabella Rossellini ha raccontato molto più della propria carriera da icona della moda e del cinema: l’attrice, regista e modella ha messo a nudo una vita fatta di bellezza, ambizione, ricerca e anche dolore. Intervistata da Francesca Fagnani, la figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini ha aperto il suo cuore al pubblico. « In questi 25 anni ho avuto 3 mesi di amore con un uomo, poi ho scoperto che era sposato ed è finita. Avevo però dimenticato quanto è meravigliosa la tenerezza. Mi manca». L’amore della sua vita? «David Lynch», ha risposto l’attrice senza esitazioni. 🔗 Leggi su Iodonna.it
